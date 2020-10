Gazzetta - Raiola a Milano: sul tavolo i rinnovi dei fratelli Donnarumma ma anche quello di Romagnoli

Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', il plenipotenziario agente Mino Raiola si trova a Milano. Sull'agenda del procuratore italo-olandese ci sarebbero le questioni legate ai rinnovi dei fratelli Donnarumma ma anche il prolungamento di Alessio Romagnoli. Per i due portieri, i cui contratti scadono nel 2021, i discorsi sarebbero avviati e proseguono senza grandi proclami. Nelle scorse settimane il Milan ha espresso fiducia e ottimismo sulla chiusura di questa trattativa ma i discorsi non sono ancora chiusi. Oltre a questa trattativa, Raiola parlerà con il Milan anche del rinnovo di contratto di Romagnoli in scadenza nel 2022.