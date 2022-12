Gazzetta - Rinnovo Bennacer: accordo sempre più vicino tra le parti

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In merito al rinnovo di Ismael Bennacer, il cui attuale contratto con il Milan scade nel 2024, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce che dopo l'incontro in sede tra i vertici dell'area sportiva rossonera e il nuovo agente dell'algerino, Enzo Raiolo, l'accordo tra le parti è sempre più vicino. Il mese di gennaio potrebbe essere quello giusto per la firma e l'annuncio ufficiale.