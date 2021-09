Gazzetta - Rinnovo Kessie, tutto fermo: nessun avvicinamento nella trattativa, conferme sull'interesse del PSG

Continua ad essere in stand-by la trattativa per il rinnovo di Franck Kessie, il cui contratto con il Milan è in scadenza il 30 giugno 2022: secondo quanto riporta questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nelle ultime settimane non ci sono stati segnali di avvicinamento tra le parti. Intanto, hanno trovato conferme le voci sull'interessamento del PSG per il centrocampista ivoriano.