Gazzetta - Roma, il piano per Saelemaekers: il Milan chiede 15 mln. Abraham o Cristante possibili pedine di scambio

Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham, destino incrociato non solo nel mercato: nel giro di due giorni infatti entrambi hanno deciso il derby di Roma e di Milano: il belga con la maglia giallorossa, l'inglese con quella rossonera. Lo scambio di prestiti avvenuto in estate sembra aver giovato ad entrambe le squadre.

Alexis ha convinto tutti a Roma, con la società giallorossa che prima di Natale si era fatta sentire col Milan: secondo Gazzetta.it da via Aldo Rossi arriva una richiesta da circa 15 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. Nell'affare, si legge, potrebbe rientrare anche Abraham: dalla capitale non escludono anche uno scambio secco. Dal canto suo l'ex Chelsea si trova benissimo a Milano: 5 gol e 4 assist in 19 presenze in tutte le competizioni. Bisognerà trovare un accordo sull'ingaggio, visto che Tammy guadagna quasi 6 milioni netti a stagione: fuori dai parametri del Milan. Un altro giocatore che potrebbe rientrare nella trattativa, si legge sull'edizione online della rosea, anche Bryan Cristante.