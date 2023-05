Gazzetta - Zaniolo vuole tornare in Italia: Milan in cima alle sue preferenze

MilanNews.it

Nicolò Zaniolo sta facendo bene al Galatasaray, ma per il futuro prossimo la sua volontà è molto chiara: vuole tornare a giocare in Italia, possibilmente al Milan che era in cima alle sue preferenze anche a gennaio. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il club turco chiede 30 milioni di euro per il suo cartellino, ma dal suo entourage non viene esclusa l’ipotesi di un prestito.