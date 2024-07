Gazzettino - Udinese, l'affare con il Milan per Samardzic resta congelato per i bonus e la possibile contropartita tecnica

Tra i giocatori dell'Udinese richiesti da altri club c'è anche Lazar Samardzic, il quale è finito nel mirino del Milan che lo vorrebbe inserire nella rosa di Paulo Fonseca per aumentare la qualità del centrocampo e della trequarti milanista. Secondo quanto riferisce stamattina il Gazzettino, l’affare tra i bianconeri e i rossoner resta congelato per i bonus e la possibile contropartita tecnica. Il serbo viene valutato dai friulani 25 milioni di euro.

Gianluca Nani, direttore tecnico dell'Udinese, si è espresso così nei giorni scorsi a SkySport sulle voci che vorrebbero Samardzic al Milan: "È un giocatore dell'Udinese, che noi non vogliamo vendere, lo reputiamo importante. Poi se dovesse arrivare una proposta all'altezza, fa parte del nostro lavorarci e discuterne, sia col giocatore, che con l'entourage che con la squadra che vuole. Ma noi non proponiamo Samardzic agli altri club. C'è stato un contatto abbastanza veloce col Milan, ma non c'è stata nessuna offerta ufficiale e nessuna trattativa. In questo momento, siamo contenti di tenere Samardizc. Valutazione? Difficile valutare un giocatore che vuoi tenere, è importante per noi. Mi stupirei se non lo cercassero le altre squadre. È un giocatore forte".