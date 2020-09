Stando a quanto riportato da gianlucadimarzio.com Lucas Paquetá si trasferirà al Lione a titolo definitivo per 21 milioni di euro, oltre a una percentuale sull’eventuale futura rivendita del brasiliano. Il giocatore è già in viaggio per Lione e al suo arrivo scatterà il solito iter: tampone e visite mediche.