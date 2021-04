GDM - Vlahovic, la richiesta della Fiorentina è di 60mln di euro

Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000 della Fiorentina, è sui taccuini di tante squadre italiane ed europee. Non potrebbe essere altrimenti, visto che in questa stagione il serbo a soli 21 anni ha uno score in Serie A di tutto rispetto: 32 partite, 17 gol e 2 assist. La punta della Viola è ovviamente uno dei profili che interessa maggiormente al Milan per il mercato estivo, ma riuscire ad acquistarlo sarà tutt'altro che una passeggiata.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio su grandhotelcalciomercato.com la richiesta di Rocco Commisso, patron della Fiorentina, è altissima: ben 60 milioni di euro.