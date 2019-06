Mario Donatelli, direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della cessione di Krzysztof Piatek al Milan: "Ci ha penalizzato, ma non potevamo assolutamente rinunciare a quel tipo di vendita. Abbiamo puntato su Sanabria, che ha indubbie qualità tecniche e fisiche e che non so per quale motivo si sia un po' spento".