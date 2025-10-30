Gimenez ancora a secco: il Milan segue Panichelli dello Strasburgo

Santiago Gimenez ha due mesi e poco più di 10 partite a disposizione per tenersi stretto il Milan. In questo frangente di tempo il Bebote dovrà dimostrare di meritarsi la maglia rossonera, cosa che fino a questo momento non è riuscito a fare totalizzando appena 7 gol in 30 apparizioni.

Ovviamente dalle parti di Milanello sperano che il messicano possa tornare ad essere quel mattatore che tutti hanno imparato a conoscere al Feyenoord, ma se così non dovesse essere la dirigenza rossonera avrebbe già diversi nomi sui quali andare eventualmente a puntare. Uno di questi è Joaquin Panichelli, 23enne dello Starburgo, scuola River Plate, che in stagione ha già messo a segno 10 reti, una delle quali in acrobazia in Conference League. L'argentino, però, non piace solo al Milan, ma anche a tanti altri club europei.