Milan, idea Burkardt in Germania: l'Eintracht lo valuta 30 milioni

di Lorenzo De Angelis

Di questo passo Santiago Gimenez rischia di diventare un problema, ed è inevitabile che l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare si stiano guardando intorno in vista del prossimo calciomercato invernale. 

Un profilo che può fare al caso del Milan è quello di Jonathan Burkardt dell'Eintracht Francoforte, 25 anni, tedesco, che il club rossonero già seguiva dai tempi del Mainz. L'attaccante, che in 12 partite stagionali ha già messo a segno 9 gol in tutte le competizioni, viene valutato all'incirca 30 milioni di euro. 