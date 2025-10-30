Per l'attacco del Milan torna di moda Zirkzee, ma ad una sola condizione
MilanNews.it
Riportano i colleghi de La Gazzetta dello Sport che il nome di Joshua Zirkzee potrebbe tornare in orbita Milan nel prossimo calciomercato invernale, anche perché l'olandese rientra in quella categoria di giocatori scontenti dei quali i club, in questo caso il Manchester United, devono liberarsi in fretta.
Il classe 2001 diventerebbe così una vera e propria opportunità, che il Milan sfrutterebbe ad una sola condizione. Riporta infatti la rosea che i rossoneri difficilmente faranno la prima mossa, ma se fosse proprio Zirkzee ad offrirsi, magari con la formula vantaggiosa del prestito, la situazione potrebbe prendere una piega diversa.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
