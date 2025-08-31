Gomez-Milan, Moretto: "I rossoneri non hanno ancora un accordo totale a livello economico con il difensore inglese"

Gomez-Milan, Moretto: "I rossoneri non hanno ancora un accordo totale a livello economico con il difensore inglese"MilanNews.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 12:12Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis

Dopo aver dato la notizia sulla prima offerta ufficiale che il Milan ha presentato al Liverpool per Joe Gomez, Matteo Moretto ha subito voluto fare il punto della situazione con un post aggiornamento sul proprio profilo X: 

"Il Milan non ha ancora un accordo totale a livello economico con il difensore inglese. Contatti costanti tra le parti, in attesa anche di una risposta del Liverpool alla proposta del club rossonero". Ricordiamo che i due club starebbero trattando per un trasferimento a titolo definitivo del classe 1997 in Serie A. 