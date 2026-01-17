Harry Maguire al Milan? Il tecnico Carrick chiude la porta

Negli ultimi giorni, tra i nomi emersi per un possibile rinforzo difensivo del Milan, che al momento comunque non sembra essere previsto all'orizzonte, è stato fatto anche il nome di Harry Maguire, centrale del Manchester United e della Nazionale inglese. Il classe 1993 ha grande esperienza, nonostante un andamento altalenante in carriera, ma soprattutto va in scadenza di contratto a giugno 2026 e non ci sono al momento sensazioni che possa firmare un rinnovo di contratto con i Red Devils.

Milan e altri club inglesi si sarebbero interessati a Maguire. Oggi però il The Sun, anche nella sua versione cartacea direttamente dall'Inghilterra, riferisce che il nuovo tecnico dello United, ed ex centrocampista, Michael Carrick, avrebbe posto il veto sulla partenza di Maguire in questa finestra invernale. Per l'allenatore è un elemento chiave della rosa e soprattutto è un reparto in cui non è molto lunga, con il club che dovrebbe andare alla ricerca di un rinforzo. Nel caso in cui, effettivamente, non ci dovesse essere il prolungamento, Milan e altre pretendenti potrebbero tornare alla carica in estate come possibile parametro zero.