Ibra-Milan, in settimana possibile nuovo incontro con Raiola

Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina fa il punto sulla trattativa per il ritorno al Milan di Ibrahimovic. L’agente dello svedese, Mino Raiola, dovrebbe tornare a Milano fra mercoledì e giovedì e potrebbe incontrare nuovamente i dirigenti rossoneri. Ibra dovrebbe decidere il suo futuro entro metà dicembre, ma la sensazione è che la risposta possa arrivare prima. Il Milan ha fatto la sua proposta, mettendo sul piatto un contratto da 6 milioni di euro netti per diciotto mesi. La palla passa ora a Ibrahimovic.