Ibrahimovic-Milan, i rossoneri non godranno delle agevolazioni del decreto crescita. A meno che...

Il contratto da sei mesi che legherà, almeno fino a fine stagione, Zlatan Ibrahimovic al Milan non permetterà al club rossonero di godere degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita. Nel caso in cui il giocatore si fermasse 18 mesi in Italia, non avrebbe diritto allo sconto fiscale, che vale soltanto dai 24 mesi. Me nel caso in cui Ibra dovesse rimanere in Italia per 24 mesi, mantendendo la residenza nel nostro paese pagandovi le tasse, avrebbe diritto alle agevolazioni previste dal decreto. Qualora invece non dovesse attivarsi il rinnovo per la stagione 2020-21, tali sgravi non sarebbero applicabili, con il Milan che andrebbe così a pagare lo stipendio di Zlatan, al lordo, esattamente come succede con altri tesserati ovvero con un'aliquota fiscale del 43%.