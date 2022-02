Ieri la giornata di Botman, oggi quella di Theo: Milan al lavoro (anche) sul mercato

Non è solo un periodo decisivo sul campo, con la lotta Scudetto che, dopo il derby vinto, si sta accedendo sempre di più e con la doppia sfida contro l'Inter di Coppa Italia all'orizzonte tra marzo e aprile. Per il Milan sono giorni impegnati e impegnativi anche sul mercato: ieri, infatti, a Casa Milan erano presenti sia gli agenti di Sven Botman che quelli di Theo Hernandez.

Oggi l'annuncio di Theo?

Cominciamo da ciò che è praticamente fatto. Oggi dovrebbe essere la giornata dell'annuncio ufficiale del rinnovo di Theo Hernandez, il quale firmerà un nuovo accordo con il club rossonero fino al 30 giugno 2026 e percepirà un ingaggio da 4.5 milioni netti all'anno più bonus. Un passo importante, in controtendenza con i saluti a zero - dei quali si è ampiamente parlato - degli altri top della rosa non acquistati da questa dirigenza.

Per Botman sensazioni positive

Nella giornata di ieri, inoltre, Casa Milan ha ospitato l'agenzia di Sven Botman, alla quale Maldini e Massara hanno ribadito la volontà di puntare forte sul giocatore olandese. Lo stesso vale al contrario: anche Botman vorrebbe trasferirsi al Milan in estate. Non si è parlato di cifre nel dettaglio, ma ci si è orientati sul possibile accordo da siglare com Botman dopo aver trovato quello con il Lille.