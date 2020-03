Il Chelsea contatta Raiola per Gigio, ma prima deve partire Kepa

Il Chelsea ha contattato Mino Raiola per chiedere informazioni su Gianluigi Donnarumma. Dall’Inghilterra sono sicuri che il portiere in scadenza di contratto con il Milan possa essere un rinforzo estivo per la squadra di Frank Lampard. I Blues non hanno ancora formulato un’offerta ma si parla di circa 55 milioni di sterline pronte per il giovane portiere della nazionale italiana, corteggiato anche dal Real Madrid e soprattutto dal Paris Saint Germain di Leonardo. Il Milan sta riscontrando complicazioni nel rinnovare il contratto a Gigio a causa dei sei milioni d’ingaggio che percepisce e che potrebbero aumentare in caso di prolungamento. Difficilmente il portiere resterebbe con una proposta uguale o inferiore all’attuale, e ad un solo anno dalla fine del contratto per il Milan sarebbe un’enorme plusvalenza ricevere tale somma dal Chelsea, e per questo la trattativa potrebbe incanalarsi sui binari giusti tra qualche mese. Tutto sotto la regia di Mino Raiola che voterebbe per un cambio di maglia del suo assistito. I Blues dovranno liberarsi prima del portiere spagnolo Kepa, in rotta con l’ambiente e ai ferri corti con Lampard, e poi trattare con i rossoneri, ma nel frattempo hanno cominciato a instaurare un dialogo con il suo agente studiare la strategia per un trasferimento di Donnarumma a Londra in estate.