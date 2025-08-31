Il Chelsea è in trattativa con lo Sporting per Harder

Dopo essere stato ad un passo dal Milan, Conrad Harder potrebbe lasciare lo Sporting Lisbona per diventare un nuovo calciatore del Chelsea in queste ultime ore di calciomercato.

Riportano i colleghi di Sky Sport News che i Blues starebbero facendo sul serio per il classe 2005 dopo il tentativo nelle scorse settimane del Diavolo e quello del RedBull Lipsia. Prima di affondare il colpo su Harder, però, il Chelsea ha da risolvere la questione legata a Nicolas Jackson, la cui cessione (in prestito oneroso) al Bayern Monaco è stata bloccata dopo l'infortunio di Delap.