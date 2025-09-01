Il Chelsea pensa a Santi Gimenez: ma il valzer delle punte potrebbe essere complicato

vedi letture

Secondo quanto riferisce in questi minuti l'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il centravanti rossonero Santiago Gimenez è finito nel mirino del Chelsea che è alla ricerca di una nuova punta che possa sbloccare il trasferimento di Nicolas Jackson al Bayern Monaco. Difficile chiudere un'operazione di mercato in queste ultime ore, più che altro perché tutti i tasselli del valzer delle punte successivo sono complicati da incastrare con così poco tempo a disposizione.

Il Milan si muoverebbe per chiudere Artem Dovbyk con la Roma che però dovrebbe avere il tempo di trovare un sostituto: il principale nome è quello di Breel Embolo che ha già un accordo con il Rennes. Insomma via molto impervia al momento ma da tenere ugualmente in considerazione in questi ore finali.