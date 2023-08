Il Fenerbahce accelera per Krunic e vorrebbe chiudere subito. Turchi anche su Dominguez

Secondo quanto riportato dalla testata turca Nexus Sports, sono ore calde per il futuro di Rade Krunic; il Fenerbahce, infatti, sta accelerando la trattativa con il Milan per portare il bosniaco in Turchia già entro questa settimana. Inoltre, i gialloblu di Istanbul vorrebbero affiancare all'attuale numero 33 rossonero anche Nico Dominguez del Bologna, centrocampista accostato proprio al Milan.

BİLGİ: Fenerbahçe, Krunic için Milan kulübüyle yaptığı görüşmelere hız kazandırıyor. Amaç, bu transferi bu hafta bitirmek! — Nexus Transfer Plus (@nexustplus) August 7, 2023

Secondo quanto appreso dalla redazione di, il Fenerbahce insiste perma i turchi dovranno aumentare la proposta, anche perché il Milan non vorrebbe farlo partire per meno di 12-13 milioni di euro. Per Pioli è un giocatore importante.