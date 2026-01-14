Il Galatasaray sbarca a Milano: vuole Fofana, ma il francese fa muro

Il Galatasaray sbarca a Milano: vuole Fofana, ma il francese fa muro
Oggi alle 11:40
di Enrico Ferrazzi

Nelle scorse ore, una delegazione del Galatasaray è sbarcata a Milano con diversi obiettivi di mercato. Tra questi c'è anche Youssouf Fofana, il quale però al momento non sembra essere molto propenso a lasciare l’Italia e il Milan per andare a giocare in Turchia. Lo scrive questa mattina Tuttosport che aggiunge: "Vedremo però se i contatti delle prossime ore e il maxi-ingaggio che verrà proposto all’ex Monaco potranno in qualche modo cambiare scenari e valutazioni sul futuro del numero 29 milanista". 

Si riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan, per gennaio 2026, con gli acquisti e cessioni ufficiali:

ACQUISTI
Niclas Fullkrug (attaccante - West Ham), prestito con diritto di riscatto

CESSIONI
-

OBIETTIVI
Kim Min-Jae (difensore, Bayern Monaco)
Joe Gomez (difensore, Liverpool)
Federico Gatti (difensore, Juventus)
Eric Dier (difensore, Monaco)
Axel Disasi (difensore, Chelsea)
Sidiki Cherif (attaccante, Angers)

VOCI CESSIONI
Christopher Nkunku (attaccante, Fenerbahçe)
Youssouf Fofana (centrocampista, Galatasaray)
Ruben Loftus-Cheek (centrocampista, Juventus)

LE DATE DEL CALCIOMERCATO INVERNALE 2026
Alle squadre europee è permesso effettuare operazioni di calciomercato solamente dal 2 gennaio al 1 febbraio.