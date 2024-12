Il Genoa ha deciso: Frendrup non si muove a gennaio

Morten Frendrup non lascerà il Genoa nel mese di gennaio. Il direttore sportivo rossoblù Marco Ottolini - riporta Sky - ha già comunicato al procuratore del centrocampista danese che a gennaio la società non ha alcuna intenzione di cederlo. Patrick Vieira lo considera pilastro essenziale per raggiungere la salvezza e la nuova proprietà non ha alcuna intenzione di privarsi di lui a stagione in corso. Tutti i discorsi su una sua cessione sono eventualmente rimandati alla prossima estate.

Su Frendrup, così negli scorsi giorni s'è espresso ai taccuini di MilanNews.it Martin Laursen, suo connazionale ed ex difensore del Milan: "Ho potuto vederlo dal vivo in Milan-Genoa, mi sembra un giocatore molto bravo tatticamente e inoltre è ancora giovane. Le impressioni che mi ha lasciato sono sicuramente buone"