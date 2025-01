Il Giornale - Il Milan riflette su Walker. I rossoneri cercano anche un attaccante e un mediano

In merito al mercato di gennaio del Milan, l'edizione odierna de Il Giornale riferisce che il club di via Aldo Rossi si sta riflettendo con grande attenzione sulla possibilità di arrivare a Kyle Walker, difensore inglese che nei giorni scorsi ha chiesto la cessione al Manchester City e ha strizzato l'occhio ai rossoneri. Il suo ingaggio appare fuori dalla portata del Diavolo (6,5 milioni di euro annui più bonus), ma se il giocatore accettasse un accordo fino al 2027 da 4 milioni a stagione, allora l'affare potrebbe andare in porto.

Intanto i dirigenti del Milan sono al lavoro anche per chiudere altri rinforzi: ai rossoneri servono infatti un centrocampista che possa far respirare un po' Fofana e Reijnders e soprattutto un attaccante dotato di killer instinct per concretizzare al meglio le occasioni prodotte dalla squadra di Sergio Conceiçao.