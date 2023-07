Il Giornale - Milan, in settimana nuovi contatti con Chelsea e Villarreal per Pulisic e Chukwueze

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Secondo quanto riferisce questa mattina Il Giornale in merito alle mosse di mercato del Milan, in settimana sono previsti nuovi contatti con il Chelsea per Christian Pulisic, che spinge per il trasferimento in rossonero, e con il Villarreal per Samuel Chukwueze, anche se c'è ancora distanza tra domanda e offerta.