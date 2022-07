Il Giornale - Milan, Mendes chiede 7 milioni per Leao e vorrebbe liberarlo dalla clausola

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con la questione societaria definita e il lodo-Sporting rimandato ulteriormente, il Milan può ritornare su un'altra tematica spinosa come quella dei rinnovi, e in particolare sul prolungamento di Rafael Leao. Come riporta oggi Il Giornale le parti devono venirsi incontro: il Milan per ora non si è mosso dai 4.5/5 milioni di euro mentre Mendes ha stabilito la sua richiesta di 7 milioni annui per il suo assistito. Inoltre secondo l'inidiscrezione del quotidiano, nelle intenzioni del portoghese ci sarebbe anche la volontà di liberarsi dalla clausola rescissoria di 150 milioni attiva nel contratto in essere. La questione non può essere rimandata ancora a lungo.