Dopo aver chiuso la cessione di Lucas Paquetà al Lione per 21 milioni di euro, il Milan ha un discreto tesoretto per questi ultimi giorni di mercato in cui Maldini e Massara cercheranno di soddisfare le richieste di Pioli: come riporta stamattina Il Giornale, il tecnico rossonero ha chiesto come rinforzi un difensore centrale e un centrocampista.