Il Liverpool è disposto a cedere Gomez solo dopo averlo sostituito

Sembra un circolo vizioso, ma invece sono le necessità che generano gli ultimi giorni di calciomercato. Proprio come per Artem Dovbyk, anche il discorso per il nuovo difensore del Milan è legato a un altro giocatore che con il Diavolo non ha nulla a che vedere.

Sfumata la pista Manuel Akanji per la difesa rossonera ha preso quota la candidatura di Joe Gomez, difensore classe 1997 del Liverpool. Non imprescindibile nello scacchiere di Arne Slot, i Reds avrebbero aperto alla cessione del calciatore, a patto che però venga prima chiuso l'acquisto del sostituto, che con ogni probabilità dovrebbe essere Marc Guehi del Crystal Palace.