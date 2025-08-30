Il Marsiglia chiede 15 milioni per il cartellino di Adrien Rabiot

Adrien Rabiot insiste nel voler cercare di ricucire i rapporti con squadra e società per restare al Marsiglia, ma per il momento non ci sarebbero segnali di apertura da parte del club transalpino ad una soluzione del genere, nonostante il presidente Longoria dopo i sorteggi di Champions League ha parlato di dialoghi in corso con le parti.

La situazione è la stessa degli scorsi giorni: Adrien Rabiot resta in uscita dal Marsiglia, con il Milan pronto a sfruttare anche una minima apertura da parte del giocatore per accontentare Max Allegri e riportarlo in Serie A. Nel frattempo l'OM ha fissato a 15 milioni di euro il prezzo del cartellino del centrocampista francese, non aprendo a nessun tipo di formula particolare se non a quella del trasferimento a titolo definitivo. A riportarlo sui propri profili social il collega ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano,