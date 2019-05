Il Mattino - Il Napoli pensa a Castagne: sul belga c'è anche il Milan

Dopo più di un exploit con l'Atalanta, Timothy Castagne ha attirato a sé gli occhi dei grandi club e tra questi c'è anche il Napoli. L'edizione odierna de Il Mattino rilancia l'idea legata all'esterno sinistro belga, sul quale però c'è la concorrenza di Milan, Roma e diversi club di Premier League. Non sarà semplice strapparlo all'Atalanta, eppure quello del classe '95 è un nome che spesso si sente dalle parti di Castel Volturno per il suo valore e per i parametri economici in linea con la filosofia societaria.