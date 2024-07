Il Milan accelera per Fofana: Theo e Maignan lo hanno convinto

Il primo effetto dell’eliminazione della Francia in semifinale a Euro 2024 è che il Milan ha accelerato con alcuni obiettivi da tempo nel mirino. Youssouf Fofana ha accettato l’offerta del club rossonero in queste ore, deciso quindi a rispettare un patto verbale che aveva già con il Diavolo, sottolinea il Corriere dello Sport.

Il Milan ora è ancora più convinto di poterlo prendere, perché ha dalla sua parte il volere del giocatore. Fofana vuole giocare al Milan insieme ai connazionali Theo Hernandez e Mike Maignan, e proprio loro sono stati importanti durante la spedizione in Germania per spiegargli il progetto milanista. Detto dell'ok tra club e giocatore, ora va trovato l’accordo con il Monaco: il giocatore è all’ultimo anno di contratto, il Milan vuole chiudere l’operazione a una cifra attorno ai 18 milioni di euro, con l’inserimento di bonus.

La squadra del Principato però ha rifiutato 30 milioni di euro dal Nottingham Forest anche per volere di Fofana, che spingerà per sbarcare in serie A. Il Monaco ha promesso al centrocampista di lasciarlo partire in estate ma vorrebbe ottenere il massimo dalla sua vendita e l'offerta rossonera è quasi la metà di quella inglese, servirà migliorarla per ottenere il definitivo via libera.