Il Milan ascolterà offerte per Nkunku solo dai 35 milioni in su

Dopo solo sei mesi potrebbe terminare l'avventura di Christopher Nkunku al Milan. Il condizionale però è d'obbligo perchè in estate il giocatore è costato 37,5 milioni di euro più bonus per prenderlo dal Chelsea e quindi, come riporta il Corriere dello Sport in edicola oggi, i rossoneri ascolteranno offerte solo dai 35 milioni di euro in su così da non fare una minusvalenza. Negli ultimi giorni il Fenerbahçe sta aumentando il suo pressing su Nkunku, ma dovrà presentare un'offerta che soddisfi il Diavolo.

Prima della sfida contro il Cagliari, il ds rossonero Igli Tare ha commentato così a DAZN le voci di mercato su Nkunku: "Lui non è mai stato messo in discussione da parte nostra, sta completando un suo inserimento dovuto da diverse situazioni: vuoi la preparazione non fatta, l’infortunio che ha avuto nel mese di settembre che ha rallentato un po’ il suo percorso. Nell’ultimo mese ci sono stati dei segnali, si è inserito bene, è benvoluto anche dalla squadra. I due gol fatti gli danno fiducia. Peccato per questo infortunio, siamo fiduciosi e non l’abbiamo mai messo in discussione”.