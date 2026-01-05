Sarri rivorrebbe Loftus-Cheek. Al Chelsea i due vissero insieme una grande annata

Maurizio Sarri vorrebbe riallenare Ruben Loftus-Cheek. I due erano stati insieme nell'anno trascorso in Premier League sulla panchina del Chelsea dal tecnico toscano. Il mercato di gennaio farebbe unire nuovamente le strade del centrocampista inglese e del tecnico toscano che proprio nel 2018-2019 alzarono insieme a Londra l’Europa League. Una stagione molto importante per il giocatore che, rientrato dal Crystal Palace, disputò la sua miglior annata della sua carriera e livello realizzativo pareggiata solo dal primo anno in rossonero, 10 reti in entrambi i casi.

IL PIANO DEL MILAN SU LOFTUS-CHEEK

Non è un mistero che Maurizio Sarri, attuale tecnico della Lazio, sia un grande estimatore di Ruben Loftus-Cheek, con il quale ha lavorato ai tempi del Chelsea. Il centrocampista inglese non è però sul mercato in quanto Massimiliano Allegri lo considera molto importante per la squadra rossonera. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che l’ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione complicherebbe non poco un’eventuale trattativa per condurlo a Roma.

Prima della sfida casalinga contro l'Hellas Verona, Allegri, intervenuto in conferenza stampa, aveva allontanato le voci di mercato Loftus-Cheek: "Ruben è un giocatore importante per noi, l'ho detto all'inizio e l'ho detto anche quando stava giocando meno”.