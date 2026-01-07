Moretto e il rinnovo di Leao: "Il Milan non alzerà il tetto ingaggi..."

vedi letture

Matteo Moretto, noto esperto di mercato, rispondendo su X ad una domanda sul rinnovo di Rafael Leao in merito al fatto che il Milan alzerà lo stipendio del portoghese e dunque il tetto ingaggi, ha spiegato: "Da quello che mi risulta non si alzerà. Magari cambieranno la struttura tra base fissa e bonus, magari ‘faciliteranno’ alcuni bonus, magari qualche premio… tempo fa scrissi che avrebbero alzato il tetto ingaggi (proprio perché sapevo del possibile rinnovo di Rafa) ma l’imprecisione è stata quella perché ad oggi me la smentiscono".