Milan, domani sera Norton-Cuffy osservato speciale
Domani sera contro il Genoa l'unico pensiero di Max Allegri e dei suoi ragazzi saranno i tre punti, mentre i dirigenti del Milan, oltre che per la vittoria, avranno un occhio particolare anche per Brooke Norton-Cuffy, esterno destro classe 2004 che milita nella squadra di Daniele De Rossi. L'inglese potrebbe diventare un obiettivo di mercato del Diavolo per la prossima estate. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.
DOVE VEDERE MILAN-GENOA
Data: giovedì 8 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it
MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni - Moro
IV uomo: Turrini
VAR: Di Paolo
AVAR: Paterna
