F. Galli: "Non mi convince fino in fondo la narrazione diffusa secondo cui il Milan sia il lupo cattivo e Maignan la pecorella vittima "

Filippo Galli, ex calciatore del Milan e opinionista, si è così espresso nel suo editoriale per MilanNews.it sul futuro di Mike Maignan: "Il contratto a Maignan va dunque rinnovato su questo non ho alcun dubbio. Continua però a non piacermi e a non convincermi fino in fondo la narrazione diffusa secondo cui il Club sia il lupo cattivo e il giocatore in questione la pecorella vittima di chi sa quali alchimie strategiche della Società. Per Mike può essere legittimo pensare che questa proprietà non abbia come priorità il risultato sportivo e pertanto decidere di lasciare Milano. Al contrario, se non fossimo in presenza di questi dubbi o se questi dubbi fossero ormai fugati, se non altro per l’impegno profuso da Max Allegri e dal suo staff per convincerlo a restare e per il progetto di cui il tecnico e Tare si sono fatti garanti, io credo che una soluzione si possa e si debba trovare.

Credo sia dovere del Club andare incontro alle richieste di Maignan ma sia anche dovere di Maignan rinunciare a qualcosa pur di vestire i colori rossoneri. Insomma un punto d’incontro si può e si deve trovare. Non voglio scomodare il “banalometro” (lo strumento che misura la banalità di un’affermazione) ma, se è vero che Mike ha già assaporato la gioia di vincere uno scudetto con il Milan, ancora non sa cosa significhi vincere in campo europeo con questi colori. Mi aggrego così a gran parte del popolo rossonero auspicando che il nuovo anno ci porti anche il rinnovo del “Maestro di Lille”".