Ordine avverte: "Capisco le ragioni di Allegri nel parere negativo su Thiago Silva, ma tutto dipenderà dalla scelta alternativa"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul calciomercato del Milan: "La mia attenzione è rivolta alla prossima mossa di Furlani e Tare, e cioè l’arrivo di un difensore capace di giocare sia da marcatore che da centrale. Nelle ultime ore del 2025 sono emersi dettagli sul mancato arrivo di Thiago Silva finito in Portogallo per via di un parere negativo di Allegri. Io capisco le ragioni di Max e aggiungo: tutto dipenderà dalla scelta alternativa. Il nodo centrale è un altro e provo a spiegarlo. I rinforzi del mese di gennaio sono in grado di modificare il corso del prossimo semestre calcistico. Chi ha qualche vuoto da colmare come il Milan che ha una rosa striminzita, ha il dovere di intervenire"

L'INDISCREZIONE TARGATA CASSANO

Nel corso di Viva El Futbol, l'ex calciatore Antonio Cassano ha riportato una sua versione del mancato arrivo di Thiago Silva al Milan. Queste le parole dell'ex giocatore barese che ha incolpato Massimiliano Allegri: "Thiago Silva poteva andare al Milan: Ibrahimovic aveva dato al 100% l'ok per prenderlo a zero e neanche con tanti soldi per l'ingaggio. Thiago da persona di alto livello chiama Allegri che gli dice che sta cercando una punta. Ai tifosi del Milan voglio dire: il signor Massimiliano Allegri ha rifiutato e ha messo i cancelli a tripla mandata per il ritorno al Milan di Thiago Silva".

Continua Cassano: "E il ragazzo era disposto anche a fare da chioccia a Gabbia: poteva chiudere un cerchio, dopo essere andato via quando non voleva andare via. Voleva tornare in bianco, facendo mettere al Milan la cifra: Allegri per rispondergli no ha dovuto mandare mille messaggi. Ai tifosi del Milan voglio dire che Thiago non è arrivato per via soprattutto di Allegri che ha messo il veto mentre Ibrahimovic lo voleva"