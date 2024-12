Il Milan avrebbe aperto alla cessione di Tomori. Ma solo se la Juve lo compra

Come riporta Giovanni Albanese nel suo editoriale sul sito di Sportitalia, la Juventus è alla ricerca di un difensore centrale per gennaio e avrebbe ricevuto un'apertura del Milan per Fiikayo Tomori, ma solo se il club bianconero comprerà il giocatore inglese (o comunque darà garanzie di farlo in un futuro non troppo lontano). Dunque per i rossoneri potrebero andare bene o la cessione a titolo definitivo o al massimo un prestito con obbligo di riscatto. In casa bianconera sono giorni di riflessione, ma l'opzione Tomori sta prendendo sempre più corpo anche perchè permetterebbe a Thiago Motta di avere un difensore già pronto, che conosce la Serie A e che quindi non avrebbe bisogno di un periodo di adattamento.

Parlando di Tomori e delle voci di mercato sulla Juventus, Paulo Fonseca ha dichiarato ieri in conferenza stampa a Milanello: "Di Tomori non ne abbiamo parlato, per me è una novità. È una situazione normale che se abbiamo bisogno di parlarne allora ne parleremo. Tomori è un grande professionista è importante per la squadra. Giocando o non giocando lavora allo stesso modo e per me è importante. Ha già giocato, è già stato in panchina ma non ha mai cambiato atteggiamento. E questi giocatori per me sono importantissimi nella squadra, non solo chi gioca tutte le partite. E Tomori per me è importante. Non posso dire a nessuno se giocherà domani o di più, ma per me è importantissimo".