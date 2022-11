Il Milan continua a tenere caldo l'asse col Chelsea: a gennaio possibili tentativi per Ziyech e Broja

MilanNews.it

© foto di Luca Bargellini

Durante il mercato di gennaio, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport, il Milan riattiverà l'asse col Chelsea e farà un tentativo per due giocatori di proprietà dei Blues. Uno è Hakim Ziyech, trequartista che esordirà in queste ore al Mondiale col Marocco e che già in estate era finito nel mirino dei rossoneri. L'altro profilo è quello di Armando Broja, attaccante che da tempo stuzzica Maldini e Massara ma sulle cui sorti il club londinese non ha ancora deciso.

La base, per il quotidiano, è sempre quella di un'operazione in prestito visto che in questo momento i rossoneri non hanno in programma particolari esborsi in tal senso, rimandando nel caso all'estate investimenti veri e propri legati ai riscatti o ad acquisti veri e propri.