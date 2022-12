Il Milan e il centrocampo che verrà: i tre giovani nel mirino del club rossonero

Fonte: tuttomercatoweb.com

Tuttosport fa il punto sui giovani che il settore scouting del Milan ha messo nel mirino e spiega che, in questo momento, sono in particolar modo tre i profili nel mirino del club rossonero per rinforzare il centrocampo: il primo è il jolly turco del Fenerbahce Ferdi Kadioglu, mentre gli altri due giocano nel Red Bull Salisburgo: il primo è classe 2001 Nicolas Seiwald, il secondo è il danese classe 2003 Maurits Kjaergaard.