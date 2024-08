Il Milan ed il "caso" Jovic: ha rinnovato per un anno ma resta un possibile partente

Nonostante in rosa il Milan abbia già Alvaro Morata e Luka Jovic, la dirigenza rossonera sarebbe comunque alla ricerca di un'altra prima punta in questo calciomercato. Il nome espressamente richiesto da Paulo Fonseca sarebbe quello di Tammy Abraham, il cui arrivo in rossonero potrebbe attivamente incidere sul futuro al Diavolo dell'attaccante serbo.

Questa mattina in edicola Il Corriere dello Sport ha infatti parlato di un vero e proprio "caso Jovic", anche perché nonostante l'ex Fiorentina abbia rinnovato il proprio contratto per un anno con il Milan, resta un possibile partente. A conferma di questo il fatto che la dirigenza rossonera abbia provato ad inserirlo come contropartita tecnica proprio nell'affare Abraham, ottenendo un secco "no" come risposta da quella giallorossa, che starebbe alla fine provando a virare su altri giocatori, Saelemaekers ed Okafor su tutti.

Dalle parti di Casa Milan si starebbe dunque seriamente valutando la cessione di Luka Jovic, che dopo essere stato rifiutato dalla Roma ha ricevuto qualche interessamento da squadre straniere.