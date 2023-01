Il Milan fa sul serio per Zaniolo, l'Inter guarda interessata: i nerazzurri hanno una percentuale del 15% sulla vendita del giocatore

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan fa sul serio per Nicolò Zaniolo: presentata alla Roma un'offerta di prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions da circa 20 milioni più bonus, con il calciatore che vedrebbe di buon occhio un trasferimento in rossonero. Non c'è ancora accordo con la società capitolina, con Tiago Pinto che vorrebbe l'obbligo di riscatto senza nessuna condizione.

L'Inter guarda interessata alla situazione: i nerazzurri hanno una percentuale del 15% su una futura vendita del calciatore della Roma.