Il Milan ha offerto 10 milioni per Emerson: dal rifiuto degli Spurs non ci sono stati più contatti

La trattativa tra Milan e Tottenham per Emerson Royal ha rallentato negli ultimi giorni. Questo lo si è percepito ed è stato anche riportato dalla stampa italiana nelle ultime ore. I rossoneri avevano e hanno ancora oggi l'accordo con il giocatore che, dal canto suo, ha anche lanciato dei messaggi d'amore al club di via Aldo Rossi. I discorsi con gli Spurs, però, non sono andati molto bene e a quanto viene riportato dall'Inghilterra non sono durati neanche tanto. Il motivo principale è la netta distanza tra domanda e offerta.

A offrire una nuova indiscrezione dalla Gran Bretagna e il giornalista londinese della BBC Sport Nizaar Kinsella che in un tweet su X ha commentato così la trattativa tra Milan e Tottenham per Emerson Royal: "Il Tottenham ha ricevuto un'offerta da 10 milioni di euro dall'AC Milan per Emerson Royal. Si è trattato prima di un'offerta verbale e poi di un'offerta ufficiale. È stato rifiutato e da allora non ci sono stati ulteriori contatti".

🆕 Tottenham have received one €10m bid from AC Milan for Emerson Royal. It was first a verbal bid and then an official offer. It was rejected and there has been no further contact since. pic.twitter.com/KVdTZlgHSY