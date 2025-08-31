Il Milan potrebbe comunque provare l'affondo con la Roma per Dovbyk a prescindere da Gimenez

Oltre al difensore centrale il Milan ha bisogno di fare anche un attaccante in queste ultime ore di calciomercato, e la sensazione è che in qualche modo ci riuscirà, come lasciato intendere anche dal direttore sportivo Igli Tare ai microfoni di DAZN nel pre partita di Lecce.

Venerdì si è parlato di un possibile scambio Dovbyk-Gimenez, ma questa ipotesi è saltata ancora prima che potesse entrare nel vivo, anche perché il Bebote ha puntato i piedi per terra ribadendo la sua ferma volontà di restare in rossonero per giocarsi le sue chance. Nonstante questo, però, i piani del Milan non sarebbero cambiati, con Il Corriere dello Sport che scrive che la dirigenza milanista potrebbe comunque tentare l'affondo su Dovbyk a prescindere da Santiago Gimenez, anche se resta una pista complicata visto che prima di lasciar partire l'ucraino la Roma vorrebbe sostituirlo.