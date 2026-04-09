Il Milan segue Spinazzola: offerto un biennale all'esterno del Napoli

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Stando a quanto riportato dai colleghi di Radio KissKiss Napoli, il Milan si sarebbe mosso in queste settimane per Leonardo Spinazzola, esterno 33enne in scadenza di contratto con il Napoli. Non solo, il club rossonero avrebbe addirittura anche proposto al giocatore un biennale a cifre superiori rispetto a quelle che l'ex Juventus percepisce attualmente in azzurro.

Allo stesso tempo, però, per Spinazzola si starebbe muovendo anche lo stesso Napoli, che 3 mesi fa ha offerto al giocatore un rinnovo annuale con cifra al ribasso. Per il momento la situazione è in stand-by, ma da Napoli circola questa voce secondo la quale il nazionale azzurro potrebbe anche decidere di accettare la corte del Milan qualora De Laurentiis & Company non affonderanno il colpo.