Il Milan si prepara al mercato. Scelte oculate e nessuno stravolgimento

Il Milan riprenderà gli allenamenti domani, per preparare la sfida al Benevento in campionato, mentre la dirigenza è già attiva da diversi giorni per incontrare dirigenti e procuratori. Sarà un mercato creativo, come lo ha definito recentemente Paolo Maldini, ma ieri alla Gazzetta dello Sport ha chiarito la situazione l’amministratore delegato Ivan Gazidis, che ha tracciato le linee generali del mercato rossonero a gennaio: “Questa squadra è un organismo delicato, con tanti ingredienti, c’è un equilibrio abbastanza magico da preservare. Le scelte devono essere coerenti. Per esempio ci sono personalità che emergono, come Kalulu: si è fatto trovare pronto perché ha lavorato. Quindi occorre pescare le persone giuste e non prendere qualcuno tanto per farlo. Maldini è sensibile e intelligente, quindi sa mantenere gli equilibri". Il senso del discorso è che la squadra ha già un gruppo collaudato e serviranno un paio di buoni innesti per migliorare la rosa, non una nuova rivoluzione. La priorità del Milan riguarda la difesa, con Mohamed Simakan dello Strasburgo in pole position, ma serve migliorare l’offerta per convincere i francesi a venderlo (attorno ai 18 milioni). Intanto sono in uscita altri due difensori, ovvero Musacchio e Duarte, quest’ultimo scavalcato da Pierre Kalulu al centro della difesa. Poi ci saranno le occasioni da cogliere: un attaccante e un centrocampista se dovessero presentarsi le giuste opportunità. E anche sui rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu a breve dovrebbero esserci novità importanti dopo settimane di contrattazioni: "Le discussioni procedono. E poi non c’è nessun dubbio sulla loro professionalità, e questo è importante. Percepisco un ambiente molto positivo”, ha spiegato Gazidis.