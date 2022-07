Il Milan si tiene aperta la pista Asensio. La richiesta di ingaggio è elevata

MilanNews.it

Secondo quanto riporta questa mattina Tuttosport il Milan si tiene aperta la pista che porta a Marco Asensio, nonostante in queste ore sia molto forte su De Ketelaere e Ziyech. Lo spagnolo scadrà nel 2023 e il Real Madrid non sembra intenzionato a proporre un rinnovo, non alle cifre che il suo procuratore Mendes chiede. Nello specifico Asensio vorrebbe un ingaggio di 7 milioni. Il Milan sta alla finestra ma al momento questo sembra lo scoglio più difficile da superare. Per il cartellino, invece, il Real chiede 25 milioni di euro.