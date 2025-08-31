Il Milan valuta anche Axel Disasi del Chelsea per la difesa
Il Milan ha l'obbligo di fare un difensore centrale in questo finale di calciomercato, così da rinforzare, completare e sistemare il reparto arretrato dopo l'allarme lanciato da Max Allegri post sconfitta contro la Cremonese. Volendo mettere a disposizione del tecnico un profilo esperto e pronto da subito, la dirigenza rossonera ci ha seriamente provato per Manuel Akanji del Manchester City, non riuscendo però nell'intento di portarlo a Milano.
Sfumata la pista che portava allo svizzero, dalle parti di Casa Milan avrebbero cominciato a sondare altre piste, come ad esempio quello che porta ada Axel Disasi del Chelsea, classe 1998 oramai ai margini del progetto tecnico di Enzo Maresca. Oltre al franco-congolese, comunque, il direttore sportivo Igli Tare starebbe valutando anche i profili di Wesley Fofana (sempre del Chelsea) e Juan Foyth (Villarreal).
