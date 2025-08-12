Il Milan vuole 30 milioni per Musah: si cercano soluzioni per Chukwueze

vedi letture

Procede la campagna cessioni del Milan. Al suo arrivo, Igli Tare era consapevole che non solo avrebbe dovuto operare con degli acquisti mirati per migliorare la squadra ma che avrebbe dovuto anche alleggerirla dal peso di alcuni esuberi. Ieri, per esempio, sono stati definiti i prestiti di Filippo Terracciano e Warren Bondo alla Cremonese. Cambia solo la formula: per l'italiano obbligo di riscatto in caso di salvezza; per il francese ex Monza, secco.

Come riporta Tuttosport, Igli Tare è al lavoro per considerare altre uscite. Una riguarda Yunus Musah, cercato sia dal Nottingham Forest che dal Napoli: anche per questo ieri il ds albanese è rimasto un giorno più in Inghilterra. Sul centrocampista americano le idee del Milan sono chiare: parte solo con un'offerta da 30 milioni totali. Nel caso non arrivasse, per Allegri non sarebbe un problema trattenere il calciatore in rosa. Viceversa, si stanno cercando delle soluzioni per Samuel Chukwueze che è da considerarsi fuori dal progetto. Da definire anche i casi Adli e Bennacer.