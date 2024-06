Il Milan vuole Chukwuemeka in prestito: il Chelsea per ora dice no

In questo calciomercato il Milan potrebbe regalare a Paulo Fonseca ben due nuovi innesti a centrocampo. Oltre a Youssouf Fofana, che resta il preferito per andare a rinforzare e completare la mediana con muscoli e qualità, la dirigenza rossonera avrebbe riallacciato i contatti con il Chelsea per Carney Chukwuemeka, giovane mezz'ala inglese classe 2003 che venne cercata dal Diavolo sia nell'estate 2022 che nella scorsa, dove poi si decise alla fine di puntare su Ruben Loftus-Cheek.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, per l'ex Aston Villa il Milan sembrerebbe essere intenzionato a fare addirittura sul serio, in quanto lo avrebbe anche già chiesto al Chelsea con la formula del prestito con diritto di riscatto, quasi a volersi "coprire" considerata la precarietà fisica che Chukwuemeka ha (sfortunatamente) dimostrato di avere nel corso dell'ultima stagione, caratterizzata da diversi infortuni, due piuttosto gravi al ginocchio.

Nonostante questo, comunque, il Chelsea non apre al prestito del ragazzo, ma aspetta una proposta che si aggiri fra i 15 ed i 20 milioni di euro. Nel frattempo Maresca, nuovo allenatore dei Blues, ha inserito Chukwuemeka fra i convocati per il ritiro estivo per valutarlo, ma questo non starebbe fermando il Milan a parlare con il Chelsea per portare in rossonero quello che sarebbe l'alter ego perfetto di Loftus-Cheek.